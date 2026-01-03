Haberler

Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 19 yıl, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
