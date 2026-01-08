Haberler

Gaziantep'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Abdullah Kaya ile D.K. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Abdullah Kaya hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı, D.K. gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Abdullah Kaya ile D.K. arasında Binevler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.K, Abdullah Kaya'yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, D.K.'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
