Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastanede öldü
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mustafa Kayhan, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde Mustafa Kayhan ile Ö.K. ve Y.M. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Kayhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Ö.K. ve Y.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan