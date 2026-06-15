Haberler

Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan kişi, hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mustafa Kayhan, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde Mustafa Kayhan ile Ö.K. ve Y.M. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Kayhan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayhan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan Ö.K. ve Y.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor

Milli maçta servet kaybetti! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Yeni savaş kapıda! İran anlaşması müttefikleri birbirine düşürdü

Yeni savaş kapıda! Bu ilk kez yaşanıyor
Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar

Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
Abi-kardeş arasında takı krizi

Abi-kardeş arasında takı krizi