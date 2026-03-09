Haberler

MSB: Türk hava sahasına giren balistik mühimmat imha edildi

Gaziantep Valiliği, Güneyşehir bölgesinde TOKİ konutlarının üst kısmına balistik mühimmat parçası düştüğünü açıkladı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

GAZİANTEP VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAKMA

Gaziantep Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Gelişmelerin titizlikle takip edildiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 11.30 sıralarında Gaziantep'in Güneyşehir bölgesinde TOKİ konutlarının üst kısmında bulunan boş bir alana balistik mühimmat parçası düşmüştür. Olay sonrasında İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimizce bölgede geniş güvenlik önlemleri alınmış ve inceleme başlatılmıştır. Meydana gelen olaya bağlı olarak herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da hasar yaşanmamış olup, İçişleri ve ilgili bakanlıklarımız nezdinde kurumlarımız tarafından gelişmeler dikkatle takip edilmektedir."

