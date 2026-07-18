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Gaziantep'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
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Gaziantep'te araç ve iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi, polisin düzenlediği operasyonda kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Gaziantep'te araç ve iş yeri kurşunlama olayının şüphelisi, polisin düzenlediği operasyonda yaşanan kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, araç ve iş yeri kurşunlama olayına ilişkin yürüttükleri çalışma kapsamında, şüpheli Mehmet Ö'nün saklandığı adresi tespit etti.

Merkez Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, şüpheli, evlerin çatısından diğerine geçerek kaçmaya çalıştı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda zanlı, kovalamacanın ardından yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu, yaralama ve tehdit suçlarından da kaydı bulunduğu öğrenilen Mehmet Ö, işlemleri için Gasp Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
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