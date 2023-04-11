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Gaziantep'te 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep'te 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Güncel Haberler

Gaziantep'te 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü.

Ekipler, bir araç ve bir paket içerisinde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 800 paket sigara, 198 elektronik sigara likidi ele geçirdi, 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Gaziantep Güncel Haberler

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