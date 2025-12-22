Haberler

5 katlı binanın en üst katı alev alev yandı / Ek görüntü

Güncelleme:
Gaziantep'te 8 Şubat Mahallesi'nde bir binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP'te çıkan yangında 5 katlı binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

8 Şubat Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede çatı katının tamamını saran alevlere ekipler müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

