Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer, 7.82 kilometre derinlikte hissedilen deprem çevre ilçelerden de duyuldu. İlk bilgilere göre olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

GAZİANTEP'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı verilerine göre saat 19.13'te merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 7,82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. İlk bilgilere göre, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
