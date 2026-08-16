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Gaziantep'te 25 yıl 5 ay cezalı firari yakalandı

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Gaziantep'te motosikletli yunus timleri, uygulama noktasında şüphelendikleri kişinin 'silahlı yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında 25 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, motosikletli yunus timleri uygulama noktasında durumundan şüphelendiği kişi sorguladı.

Yapılan incelemede "silahlı yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarında 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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