Gaziantep'te Yeni Yıl Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi

Gaziantep'te Yeni Yıl Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi
Gaziantep Üniversitesi Meydanı'nda toplanan yüzlerce vatandaş, soğuk hava ve kar yağışına rağmen yeni yıla dakikalar kala coşkulu kutlamalar gerçekleştirdi. Havai fişekler ve halaylarla süslenen etkinlikte polis güvenlik önlemlerini artırdı.

GAZİANTEP'te yüzlerce vatandaş 2026 yılının gelişini coşkuyla kutladı.

Gaziantep'te yeni yıl kutlamaları Gaziantep Üniversitesi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Meydanda toplanan vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden yeni yıla dakikalar kala kutlamalara başladı. Etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen kalabalık, halaylar çekip, havai fişekler eşliğinde yeni yıl coşkusunu yaşadı. Polis ekipleri, kutlamaların yapıldığı alanda geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
