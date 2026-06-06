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Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

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Gaziantep'te yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te yağma ve hırsızlık suçlarından 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda, hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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