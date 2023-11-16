Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda köprü çalışması tamamlanıyor

Gaziantep- Şanlıurfa kara yolundan ilçe merkezine geçiş sağlayacak olan köprü çalışmasında son gelindi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gelen talepleri karşılıksız bırakmayarak hizmete dönüştürdüklerini söyledi.

Nizip'te alt ve üst yapı çalışmalarına ara verilmeden devam edildiğini ifade eden Sarı, "D-400'den Yavuz Sultan Selim Bulvarımıza geçişin yapılacağı köprümüz ile ilgili çalışmalarda artık sona yaklaşıldı. Bu çalışmalarımız tamamlandığında belirlenen bölgede zaman zaman meydana gelen olumsuzluklar ortadan kalkmış olacak ve sürücülerimiz şehrin yoğun trafiğine takılmadan D-400 karayolundan ilçeye bağlanacak olan köprüyle güvenli bir şekilde adreslerine ulaşmış olacaktır. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.