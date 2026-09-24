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Gaziantep Nurdağı'nda jandarma, kaçak kazı yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmayla ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler ormanlık alanda kaçak kazı yapan Y.B., S.A., Y.G. ve H.G'yi suçüstü yakaladı.

Şüpheliler, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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