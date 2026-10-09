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Gaziantep Nurdağı'nda işçi minibüsü otomobille çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Gaziantep Nurdağı'nda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılar Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

M.S. (39) idaresindeki 27 ME 9658 plakalı minibüs, Rıza Kaya (35) yönetimindeki 27 J 1606 plakalı otomobil ile Sayburun Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Rıza Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan B.K. (30), B.G. (18), A.D. (72), M.M. (8), S.A. (6), N.H. (45) ve H.A. (16) ise Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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