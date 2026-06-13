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Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre sarsıntı 7,01 kilometre derinlikte kaydedildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ
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