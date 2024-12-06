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Gaziantep İslahiye'de Yeni Tünel İnşaatına Başlandı

Gaziantep İslahiye'de Yeni Tünel İnşaatına Başlandı
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İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi ile Osmaniye Hasanbeyli ilçesini birleştirecek 38 metre uzunluğundaki tren yolu alt tünelinin yapımına başlandı. Proje, ulaşım aksaklıklarını gidermeyi hedefliyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni tünel yapımına başlandı.

Fevzipaşa Mahallesi ile Osmaniye Hasanbeyli ilçesine ulaşım sorununu çözmek amacıyla planlanan 38 metre uzunluğundaki tren yolu alt tüneli inşaatı başladı. Yeni tünelin yapımı ve mevcut tünelin onarımıyla yol rahatlığa kavuşacak. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremden Fevzipaşa Köprüsü de tadilata alındı.

Proje, bölgedeki tren yolu geçişinden kaynaklanan ulaşım aksaklıklarını ortadan kaldırarak hem araç hem de yaya trafiğini rahatlatmayı amaçlıyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, projenin memlekete hayırlı olmasını diledi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, bölgenin tren yolu geçişinden kaynaklı ulaşım sorunu çözecek olan projeye katkı sunanlara teşekkür ederek. "Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Gaziantep Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Abdulhamit Gül Bakanımıza, milletvekillerimize, TCDD Genel Müdürümüz ve Bölge Müdürümüze teşekkür ediyoruz." dedi.

Projenin 35 günde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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