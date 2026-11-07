Gaziantep İslahiye'de 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep İslahiye'de 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olan firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (40), polis ekiplerince yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA