Afad: Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Güncelleme:
AFAD, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7,82 kilometre olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın resmi internet sitesindeki bilgilere göre, Nurdağı ilçesinde, saat 19.13'te, 7,82 kilometre derinlikte 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

