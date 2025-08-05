Gaziantep'in Kırsal Mahallelerinde Yol Bakım Çalışmaları Devam Ediyor
Gaziantep'in Araban ilçesindeki kırsal altınpınar ve Karababa mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bozuk yolları onarıp sıcak asfalt dökerek, ulaşımın kesintisiz devam etmesini sağladı. Mahalle sakinleri, yapılan çalışmalardan memnun kaldı.
Gaziantep'in Araban ilçesindeki kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.
Kırsal Altınpınar ve Karababa mahallelerindeki yolun bozulması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Onarım çalışmalarının ardından sıcak asfalt dökümü yapan ekipler, kırsal mahallelerdeki ulaşımın kesintisiz devam etmesinin sağlanacağını kaydetti.
Mahalle sakinleri, emeği geçenlere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel