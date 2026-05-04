Gaziantep'in 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

Gaziantep'te olumsuz hava koşullarından etkilenen Nizip, Yavuzeli, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün eğitime ara verildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, 3 Mayıs 2026 Pazar günü kentte yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını olayları nedeniyle bazı okullarda hasar meydana geldiği ve il genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarda tadilat işlemleri tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
