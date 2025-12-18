Haberler

Gaziantep'in 104'üncü kuruluş yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

İSTANBUL Gaziantepliler Derneği, Gaziantep'in 104'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle balo düzenledi.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen baloya, İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı. İstanbul Gaziantepliler Derneği Başkanı Dr. Osman Gazi Kiraz, yaptığı konuşmada, İstanbul'da Gaziantep'in kadim kültürünü yaşatmak için çalıştıklarını söyledi. Fatma Şahin ise, yöresel el sanatlarından 'Antep İşi Nakış'ın, UNESCO tarafından 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne resmen alındığını açıkladı. Bu kararla birlikte Türkiye'nin UNESCO listelerindeki miras unsuru sayısı 32'ye yükselirken, dünyada en fazla mirasa sahip ikinci ülke konumunu korudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
