Gaziantep Havalimanı'nın uçuşlara kapalı kalma süresi uzatıldı
Gaziantep Havalimanı'nın olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlara kapalı kalma süresi 1 Ocak 2026 tarihi saat 18.00'e kadar uzatıldığı açıklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler dikkate alınarak ilgili birimlerce yapılan değerlendirmeler sonucunda olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Havalimanımızın uçuşlara kapalı kalma süresi 1 Ocak 2026 tarihi saat 18.00'e kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel