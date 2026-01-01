Haberler

Gaziantep Havalimanı'nın uçuşlara kapalı kalma süresi uzatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Havalimanı'nın olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlara kapalı kalma süresi 1 Ocak 2026 tarihi saat 18.00'e kadar uzatıldığı açıklandı.

Gaziantep Havalimanı'nın olumsuz hava koşullarından dolayı uçuşlara kapalı kalma süresinin uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler dikkate alınarak ilgili birimlerce yapılan değerlendirmeler sonucunda olumsuz hava koşullarının devam edeceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Havalimanımızın uçuşlara kapalı kalma süresi 1 Ocak 2026 tarihi saat 18.00'e kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır

Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı