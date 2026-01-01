Gaziantep Havalimanı tüm uçuşlara yeniden açıldı

GAZİANTEP Havalimanı, olumlu seyreden hava koşulları ve temizlik çalışmalarının ardından tüm uçuşlara yeniden açıldı.

Kentte önceki gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep Valiliği, temizlik ve uçuş güvenliği çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, 'Sevgili hemşehrilerimiz, meteorolojik tahminlerden daha olumlu seyreden hava şartları nedeniyle havalimanımızda temizlik ve uçuş güvenliği çalışmaları tamamlanmış ve şu an itibarı ile tüm uçuşlara açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.