Gaziantep Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak trafiğine kapatılan Gaziantep Havalimanı, tekrar uçuşlara açıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlerden daha olumlu seyreden hava şartları nedeniyle havalimanımızda temizlik ve uçuş güvenliği çalışmaları tamamlanmış ve şu an itibarı ile tüm uçuşlara açılmıştır." denildi.

Gaziantep Havalimanı, dün kentteki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşa kapatılmıştı.