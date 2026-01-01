Gaziantep Havalimanı yeniden uçuşlara açıldı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşa kapatılan Gaziantep Havalimanı, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Valilikten yapılan açıklamada temizlik ve uçuş güvenliği çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak trafiğine kapatılan Gaziantep Havalimanı, tekrar uçuşlara açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteorolojik tahminlerden daha olumlu seyreden hava şartları nedeniyle havalimanımızda temizlik ve uçuş güvenliği çalışmaları tamamlanmış ve şu an itibarı ile tüm uçuşlara açılmıştır." denildi.
Gaziantep Havalimanı, dün kentteki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşa kapatılmıştı.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel