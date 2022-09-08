Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE BABA VE OĞLUNUN CENAZELERİ AİLEYE TESLİM EDİLDİ Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te kendisini asan Orhan Adıgüzel ile kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü babası Halil Adıgüzel'in (56) cenazeleri, aileye teslim edildi. GAZİANTEP'te kendisini asan Orhan Adıgüzel ile kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü babası Halil Adıgüzel'in (56) cenazeleri, aileye teslim edildi. Olay, gece saatlerinde, Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel ile psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Orhan Adıgüzel, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan Adıgüzel, babası Halil Adıgüzel'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Orhan Adıgüzel, ardından da kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Baba oğulun cansız bedenleri, adli tıp kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Adana'ya gönderildi. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Halil Adıgüzel Şahinbey Baba Güncel Haberler Son Dakika

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