Gaziantep gündem haberi: Karaismailoğlu: "(Mardin ve Gaziantep'teki kazalar) İnceleme ve soruşturmalar devam ediyor sonucunda bunların hepsi ortaya çıkacaktır"
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Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Foroğraf Sergisi Açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Foroğraf Sergisi Açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA / Ahmet Alican Koç - Güncel