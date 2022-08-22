Gaziantep gündem haberi: Karaismailoğlu: "(Mardin ve Gaziantep'teki kazalar) İnceleme ve soruşturmalar devam ediyor sonucunda bunların hepsi ortaya çıkacaktır" Güncel Haberler Edinilen Gaziantep gelişmesine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Foroğraf Sergisi Açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Demir Kanatların Objektifinden Karma Foroğraf Sergisi Açılış töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Alican Koç Adil Karaismailoğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep gündem haberi: Karaismailoğlu: '(Mardin ve Gaziantep'teki kazalar) İnceleme ve soruşturmalar devam ediyor sonucunda bunların hepsi ortaya çıkacaktır' - Haberler

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