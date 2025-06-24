Gazi Yaşargil Hastanesi Laboratuvarı Yeni Yerleşkesine Taşındı

Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinin merkez laboratuvarı yeni yerleşkesine taşındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin ve bölgenin en büyük sağlık kurumlarından olan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, merkez laboratuvarını daha modern, geniş ve güvenli bir alana taşıyarak önemli bir dönüşüme imza attı.

Yılda yaklaşık 3,5 milyon hastaya hizmet veren hastane, bu değişiklikle laboratuvar hizmet kalitesini ciddi şekilde artırdı.

Yeni yerleşkede bin metrekarelik kullanım alanı ile hizmet vermeye başlayan laboratuvar sayesinde hem ferahlık hem de işlevsellik sağlandı, birimler arası geçiş kolaylaştı ve iş akışları hızlandı.

Her birime özel bağımsız odaların tahsis edildiği yerleşkede, moleküler ve tüberküloz laboratuvarları özel olarak tasarlanmış geniş alanlara alındı.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu altyapı yatırımıyla tedavinin yanı sıra laboratuvar hizmetlerinde de bölgenin öncü sağlık kurumu olma konumunu pekiştirdi.