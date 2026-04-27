Gazi Savaş Yücel'in Üçüncü Kitabı "Pençe Kuzey Irak" Tanıtıldı

(ANKARA) - Gazi Savaş Yücel'in Kuzey Irak, Suriye ve Güneydoğu'da görev yapan askerlerin yaşantılarını, operasyon anılarını ve gazilik hikayelerini anlattığı üçüncü kitabı "Pençe Kuzey Irak" Gazeteciler Cemiyeti'nde tanıtıldı.

Kitabın tanıtımında konuşan Savaş Yücel, 30 Temmuz 1996'da Siirt'in Eruh ilçesinde yürütülen iç güvenlik operasyonu sırasında mayına basması sonucu yaralandığını ve ayağını kaybettiğini belirtti. Yücel, daha önce "Biz Kınalı Bacaklar" ve "Kan Çiçekleri" adlı kitapları kaleme aldığını hatırlatarak, üçüncü kitabında askerlerin sahadaki zorluklarını ve gazilerin hikayelerini anlattığını söyledi.

"Gazilerimizi ve şehitlerimizi unutturmak istemiyoruz"

"Pençe Kuzey Irak" adlı kitabında Kuzey Irak ve Suriye'de yapılan operasyonlardan, harekatlardan ve Güneydoğu'dan derlenen anıların yer aldığını ifade eden Yücel, "Oradaki askerimizin, personelimizin çektiği zorluklar, yaşantıları, arkadaşlıkları, dostlukları ve gazi oluş hikayeleri yer alıyor. Gazilerimizi ve şehitlerimizi unutturmak istemediğimiz için bu kitapla yola devam ettik" dedi."

Yücel, ülkede vatanın bekası için her koşulda görev yapmaya hazır insanların bulunduğunu belirterek, "Bu ülkede gaziler ve şehitler var. Vatanın bekası için her zaman, her koşulda hizmet edecek insanlar olduğunu ve bunların unutulmaması gerektiğini anlatmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Nazmi Bilgin: "Gaziler bizim göz bebeğimizdir"

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de Savaş Yücel ile 25 yılı aşan bir dostlukları olduğunu belirterek, kitabın Kuzey Irak harekatı sırasındaki anıları ve gazilerin kahramanlık hikayelerini içerdiğini söyledi. Gazilerin toplum için çok özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bilgin, "Gazilerimiz bizim göz bebeklerimiz. Gazilik, bir insanın şehitlikten sonra ulaşabileceği en büyük mertebe ve bir kahramanlık timsalidir. Onlara çok şey borçluyuz" diye konuştu.

"Gaziler arasındaki farklılıklar kaldırılmalı"

Bilgin, gazilerin bu ülke için uzuvlarını, sağlıklarını ve hayatlarının önemli bir kısmını feda ettiklerini belirterek, toplumun ve devletin gazilere sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Gaziler arasındaki farklılıkların kaldırılmasının en büyük dileklerinden biri olduğunu dile getiren Bilgin, "Onlar her şeyi hak ediyor. Onlar hiçbir zaman yalnız değil. Devletin çeşitli kurumları ve vakıflar onların sorunlarıyla hemhal oluyor, dertlerini paylaşıyorlar. Bu kurumlardan bir tanesi de Gazeteciler Cemiyeti'dir" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti'nin 25 yıldır gazilere kapılarını açtığını, gazilerin kendisine "Nazmi Baba" dediğini aktaran Bilgin, "Bu benim için göğsümde taşıdığım en güzel rozettir" ifadelerini kullandı.

Bilgin, kitabı önceden okuma fırsatı bulduğunu belirterek, "İçinde bazen gülümseyeceğiniz, bazen de gözyaşlarınızın boğazınıza düğümlendiği çok güzel anılar var" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA