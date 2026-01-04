Haberler

Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi yeniden ihya ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Belen ilçesinde depremlerde hasar gören Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi için onarım ve belgeleme çalışmaları sürüyor. Kaymakamlık koordinasyonunda gerçekleştirilen projelerle türbe, tarihsel hafızası korunarak tekrar ziyaretçilerine açılmaya hazırlanıyor.

Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi'nin yeniden ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Belen Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde türbedeki fiziki onarım sürecinin büyük ölçüde tamamlandı.

Yapının tarihsel hafızasının korunması için de kimliklendirme ve belgeleme faaliyetleri başlatıldı.

Bu kapsamda, Arkeoloji ve Tarih Araştırmaları Derneği ve Hatay kent tarihçisi Fahreddin Osmanca ile işbirliği yapıldı.

Türbe haziresinde yer alan mezar taşlarının kitabeleri, güncel Türkçeye çevrilip kayıt altına alındı, mezarlar da numaralandırılarak kimliklendirildi.

Mezarların kime ait olduğu, kitabe metinleri ve tarihsel bilgiler panolar aracılığıyla ziyaretçilere sunuldu, Gazi Abdurrahman Paşa'nın hayatı ve yaşadığı dönemi konu kitap çalışması hazırlandı.

Belen Kaymakamı Onur Şan, ihya çalışmasının ilçenin tarihine ışık tutacak yeni akademik projelerle devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Kerim Saklar - Güncel
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi

Maduro kaçırıldı, Rusya ve Çin'den ardı ardına açıklamalar geldi
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar

Bir anda savruldular! Kimi yere kapandı, kimi birbirine tutundu
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı