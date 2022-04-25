Gazeteci-yazar Tufan Türenç, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Gazeteci-yazar Tufan Türenç, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Gazeteci-yazar Tufan Türenç, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tufan Türenç'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

İSTANBUL (AA) - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tufan Türenç'in cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.

Türenç için, Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Akif Hamzaçebi, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Galatasaray Kulübünün eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, eski TBMM Başkanı ve Basın Konseyi Yüksek Kurulu Üyesi Hüsamettin Cindoruk'un da aralarında bulunduğu iş, medya, siyaset camiasından çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan namazın ardından sevenlerinin omuzunda cenaze aracına taşınan Türenç'in naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Tufan Türenç, Kalp Krizi, İstanbul, Ankara, Güncel, Haberler

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