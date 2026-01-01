Haberler

CHP'li Tanrıkulu: Hüseyin Aykol, Yalnızca Bir Gazeteci Değil; Bu Ülkenin Hafızasına, Vicdanına ve Demokratik Mücadelesine Emek Vermiş Bir Aydındı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, hastanede tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için taziye mesajı yayımladı. Aykol, özgür basının onurlu bir temsilcisi olarak anılıyor.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için yayımladığı taziye mesajında, "Kalemiyle karanlığa ışık tutmaktan, doğru bildiğini söylemekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Kendisine rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullanıldı.

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, bir süredir tedavi gördüğü Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitiren 73 yaşındaki gazeteci-yazar Hüseyin Aykol için sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk gününe acı bir haberle başladık. Gazeteci yazar Hüseyin Aykol, 14 Ekim'den bu yana sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti ve maalesef aramızdan ayrıldı... Aykol, ömrünü hakikatin peşinde, baskıya ve sansüre karşı direnerek geçirmiş; özgür basının onurlu bir temsilcisiydi. Hüseyin Aykol, yalnızca bir gazeteci değil; bu ülkenin hafızasına, vicdanına ve demokratik mücadelesine emek vermiş bir aydındı. Kalemiyle karanlığa ışık tutmaktan, doğru bildiğini söylemekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Kendisine rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."

