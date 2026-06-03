Reha Muhtar'ın cenazesi teslim alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gören gazeteci Reha Muhtar hayatını kaybetti. Cenazesi Ebru Dizdaroğlu tarafından alınarak İstanbul'a gönderildi. Yarın Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Reha Muhtar, hayatını kaybetti (3)
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Reha Muhtar'ın cenazesi Ebru Dizdaroğlu tarafından hastaneden alındı. Cenazesinin akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gönderileceği belirtildi.
Öte yandan, Reha Muhtar'ın cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı