Kenan Şener'in Gözaltına Alınması... Avukat Hüseyin Ersöz: "Savcılığın Bulunduğu Şehre Götürülme Usulü, Onlarca Sene Öncesine Has Bir Uygulamadır"

(ANKARA) - Avukat Hüseyin Ersöz ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Gazeteci Alican Uludağ şimdi ise Kenan Şener'de olduğu üzere… Yaşadıkları şehirlerde gözaltına alınarak, soruşturmayı yürüten savcılığın bulunduğu şehre götürülme usulü, onlarca sene öncesine has bir uygulamadır. Günümüzde SEGBİS, usul ekonomisine yönelik teknolojik bir uygulamayken ifade işlemleri için yüzlerce km yol katedilmesi, yasak sorgu usulleri (yorma) yanında kötü muamele yasağını dahi akıllara getirebilir" dedi.

ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener'in gazaltına alınmasına ilişkin Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"CMK'da esas olan 'çağrı' usulüdür. Kişiye ulaşılamaması halinde 'zorla getirme', suç üstü durumlarında kaçma şüphesi olması halinde 'yakalama' işlemleri uygulanabilir. Şartları oluşmadan yada ölçüsüz sonuçlara neden olacak şekilde verilen Yakalama ve Gözaltı Kararları, Özgürlük Hakkı ihlali oluşturur. Ortadoğu coğrafyasında İran ve İsrail arasındaki çatışma dünyanın gündemine oturmuş bir olayken, İncirlik Üssündeki gözleme dayalı gelişmelerin yada sakinliğin haberleştirilmesi gazetecilik faaliyetinden başka şekilde nitelendirilmez."

"Halkın haber alma hakkına yönelik bir gazetecilik faaliyeti suç olarak görülemez"

Güncel bir konuya ilişkin halkın haber alma hakkına yönelik bir gazetecilik faaliyeti suç olarak görülemez. Diğer yandan CMK'da düzenlenen 'talimatla ifade alma' ise soruşturma makamı ile şüphelinin farklı şehirlerde bulunduğu durumlarda uygulanan bir işlemdir. Çok sık ratladığımız bu uygulamanın son dönemde bazı soruşturmalarda özellikle işletilmediğine şahit oluyoruz. Gazeteci Alican Uludağ, şimdi ise Kenan Şener'de olduğu üzere… Yaşadıkları şehirlerde gözaltına alınarak, soruşturmayı yürüten Savcılığın bulunduğu şehre götürülme usulü, onlarca sene öncesine has bir uygulamadır. Günümüzde SEGBİS, usul ekonomisine yönelik teknolojik bir uygulamayken ifade işlemleri için yüzlerce km yol katedilmesi, yasak sorgu usulleri (yorma) yanında kötü muamele yasağını dahi akıllara getirebilir."

Kaynak: ANKA