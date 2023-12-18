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Gazeteci Hasan Kılıç Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

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Hürriyet Gazetesi'nin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olan 79 yaşındaki gazeteci Hasan Kılıç, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kılıç, 1970 yılından beri gazetecilik yapmaktaydı ve meslek hayatının büyük bir kısmını Hürriyet Gazetesi'nde geçirmişti.

GAZETECİ Hasan Kılıç geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. 1970 yılında gazeteciliğe başlayan Kılıç, meslek hayatının 34 yılını Hürriyet Gazetesi'nde geçirdi.

Hürriyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 79 yaşındaki Hasan Kılıç, Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti. 1944 yılında Samsun'un Bafra ilçesinde dünyaya gelen Kılıç, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra 1970 yılında gazeteciliğe başladı. Günaydın, Tan ve Sabah Gazetelerinde çalıştıktan sonra 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne transfer oldu. 2015 yılında emekli olan Kılıç, 2017 yılında tekrar Hürriyet Gazetesi'nde Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak çalışmaya başladı. Evli olan Kılıç'ın Baran isminde bir oğlu var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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