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Gazeteci Güngör Arslan'ı öldürülen saldırgan güvenlik kamerasınca görüntülendi

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Kocaeli'de, gazeteci Güngör Arslan'ı ofisinde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan saldırganın, olay öncesi ve sonrası güvenlik kamerasınca kayda alındığı belirlendi.

Kocaeli'de, gazeteci Güngör Arslan'ı ofisinde silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan saldırganın, olay öncesi ve sonrası güvenlik kamerasınca kayda alındığı belirlendi.

Gazeteci Arslan'ın 19 Şubat 2022'de ofisinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, saldırıyı gerçekleştiren Ramazan Ö'nün, ofise gelişi ve merdivenlerden yürüyerek Arslan'ın bulunduğu üst kata çıkması yer aldı.

Daha sonra ofisten kaçarak çıkan şüpheli Ramazan Ö'nün, ofisin dış kapısının önünde silahıyla yukarıya doğru defalarca ateş açması ve bir ofis çalışanının panik halinde kaçması da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Süreç

Gazeteci Güngör Arslan 19 Şubat 2022'de ofisinde silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 6'sı tutuklu 14 sanık hakkında çeşitli suçlardan dava açılmıştı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince 9 Ocak'ta karara bağlanan davada, saldırgan Ramazan Ö. ve olayın azmettiricilerinden Burhan P. ağırlaştırılmış müebbet hapse, diğer 8 sanık da çeşitli hapis cezalarına çarptırılmıştı. 4 sanık ise beraat etmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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