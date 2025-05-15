Gazeteci Furkan Karabay Tutuklandı

Gazeteci Furkan Karabay Tutuklandı
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Gazeteci Furkan Karabay Tutuklandı
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Cumhurbaşkanına hakaret ve terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme suçlamalarıyla gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karabay, adliyede yaptığı açıklamada tutuklanmaktan umursamadığını belirtti.

( İSTANBUL)"Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçlamalarıyla bu sabah saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Furkan Karabay, tutuklandı.

YouTube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, sabahın erken saatlerinde "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla gözaltına alınan Karabay, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi öğle saatlerinde tamamlanan Karabay, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikte ifade veren Karabay'ın, "Buraya üçüncü gelişim. İkisinde tutuklanarak çıktım, yine tutuklanacağım, umurumda değil. 20 yaşındaki çocukları tutuklayan mahkemelerde savunma yapmayı zul sayarım" dediği öğrenildi. Adliyedeki işlemleri sırasında meslektaşları Karabay'ı yanlız bırakmadı.

Karabay, hakimlik tarafından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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