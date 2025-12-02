Furkan Karabay 201 Gün Sonra Özgürlüğüne Kavuştu

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Youtube'da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, 15 Mayıs günü şafak operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan ve bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliyesine karar verilen gazeteci Furkan Karabay akşam saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden çıktı. 201 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Karabay'ı cezaevi çıkışında sevenleri, meslektaşları karşıladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk kez hakim karşısına çıkan gazeteci Furkan Karabay'ın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yönünden "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme" suçundan 1 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına, bir başsavcıvekili ve cumhuriyet savcısı yönünden ise beraatına hükmetti. Karabay'ın hükümle birlikte ilk duruşmada tahliyesine karar verildi.

Karara jet itiraz ve özgürlük sevinci

Savcılık, tahliye kararına jet hızıyla itiraz etti. İtirazla ilgili hukuki süreç devam ederken, Furkan Karabay 19.50 sıralarında Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden çıktı. 201 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Karabay, cezaevi çıkışında sevenleri ve meslektaşlarıyla kucaklaştı, özgürlük sevincini paylaştı.