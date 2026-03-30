Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy vefat etti

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 69 yaşında hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Erzurum basınında önemli bir yere sahip olan Özsoy'un vefatı, birçok kişi tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Onursal Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özsoy'un Erzurum basınına uzun yıllar emek verdiğini belirtti.

Sekmen, "Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Vekilimiz, DAGC Onursal Başkanı'mız kıymetli kardeşim Feridun Fazıl Özsoy'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Şehrimizin medya hafızasında müstesna bir yere sahip olan merhuma yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve basın camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erzurumspor FK'den yapılan açıklamada, Özsoy'un kent basını açısından önemli biri olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı, Erzurum basınının duayen isimlerinden Feridun Fazıl Özsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere basın camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

DAGC'dan yapılan açıklamada da "Cemiyetimiz Onursal Başkanı, meslek büyüğümüz Feridun Fazıl Özsoy, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha

Avrupa'ya bir kara haber daha verdi: Kritik seviyelerde
Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı

Eşinden boşanan kadının sözleri büyük tartışma yarattı
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Beşiktaş'tan Berke Özer hamlesi

Ezeli rakipten Berke Özer bombası
Rusya'dan vanaları kapattığı Avrupa'ya bir kara haber daha

Avrupa'ya bir kara haber daha verdi: Kritik seviyelerde
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz

Elinde bu paradan olanlar yaşadı! İstenilen meblağ inanılmaz
Dili boğazına kaçan takım arkadaşlarına üzülünce oyuna devam edemediler

''Yaşları küçücük ama yürekleri kocaman'' dedirten haber