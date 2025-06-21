Gazeteci Fatih Altaylı Hakkında Soruşturma Açıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı'nın sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla re'sen soruşturma başlattı. Altaylı, soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

GAZETECİ Fatih Altaylı hakkında, 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Altaylı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında, 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya kanallarından paylaştığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit 'içerikli sözler' yayınladığı iddiasıyla, 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Fatih Altaylı, bugün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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