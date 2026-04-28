Haberler

Gazeteci Barış Terkoğlu ile Emekli Askeri Savcı ve Hakim Ahmet Zeki Üçok'un Yargılandığı Davada Savcılıktan Ayrıntılı Bilgi, Belge İstedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

(İSTANBUL) Gazeteci Barış Terkoğlu, "Hatırlı Fetöcüler nasıl kurtarılıyor" ve "Savcı Bey geliyorum, bu yazıyı da ekleyin" başlıklı yazıları gerekçe gösterilerek "zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla açılan davanın duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Emekli askeri savcı ve hakim Ahmet Zeki Üçok'un da sanık olarak Terkoğlu ile birlikte yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında hakim, dava konusu yazılarda adı geçen kişiler ve olaylara ilişkin adli süreçlerin netleştirilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeniden müzekkere yazılmasına, sanıkların önceki duruşmada işaret ettiği kişiler hakkında açılmış, devam eden veya sonuçlanmış soruşturmaların UYAP üzerinden araştırılması ve ilgili bilgi-belgelerin istenmesini kararlaştırdı.

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında, Nisan 2023'te Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Hatırlı FETÖ'cüler nasıl kurtarılıyor" ve "Savcı bey geliyorum, bu yazıyı da ekleyin" başlıklı yazıları, yazıda görüşlerine başvurulan emekli askeri savcı ve hakim Ahmet Zeki Üçok hakkında "zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret" iddiasıyla açılan davanın duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya sanık avukatları Fuat Sevgi ve Özge Naz Akkaya katıldı.

Mahkeme, Terkoğlu'nun yazılarında adı geçen emekli savcı Gökalp Kökçü'nün Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen bir dosyada yer alan 17 sayfalık savunması ile duruşma tutanaklarının dava dosyasına eklenmesini kararlaştırıldı. Ayrıca Kökçü'nün Hakimler ve Savcılar Kurulu'na sunduğu 6 Mart, 13 Mart ve 12 Kasım 2024 tarihli savunmaların da "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeyecek şekilde" dosyaya celbine karar verildi. Mahkeme, Kökçü'nün tanık olarak dinlenmesini kararlaştırdı.

Başsavcılığa yeniden müzekkere yazılacak

Mahkeme, dava konusu yazılarda adı geçen kişiler ve olaylara ilişkin adli süreçlerin netleştirilmesi için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeniden müzekkere yazılmasına karar verdi, sanıkların önceki duruşmada işaret ettiği kişiler hakkında açılmış, devam eden veya sonuçlanmış soruşturmaların UYAP üzerinden araştırılması ve ilgili bilgi-belgelerin mahkemeye gönderilmesi yönündeki talepleri kabul etti.

Duruşma 24 Kasım 2026 saat 14.20'ye ertelendi.

Kaynak: ANKA
