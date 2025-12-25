Gazeteci Barış Terkoğlu, Serbest Bırakıldı.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Onlar TV isimli YouTube kanalındaki haberi nedeniyle gözaltına alınan gazeteci Barış Terkoğlu, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Terkoğlu'nun savcılık ifadesinde, "Yapmış olduğum haberin arkasındayım. Sayın savcılığın kaçma şüphem olduğuna dair bir kanaati var ise veya yapılan haberin yanıltıcı olduğu kanaati hasıl ise tutuklama tedbirlerini kabul ediyorum, adli kontrol talebim yoktur. Bu sebeple üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV isimli YouTube kanalındaki haberi gerekçe gösterilerek "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Terkoğlu, 16.00 sıralarında Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Birçok seveni ve meslektaşı da destek için adliyedeydi.

17: 30 gibi ifadesine başlanan Terkoğlu, savcılık ifadesinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığım haberi doğruladı"

Terkoğlu'nun savcılık ifadesinde ise şunları söylediği öğrenildi:

"Ben 2008 yılından bu yana gazetecilik mesleğini icra ederim. Bana sormuş olduğunuz soruşturmaya konu 24.12.2025 tarihli Twitter (X) ve YouTube isimli sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşılan 'polis uyuşturucu aramaya girdi içeride savcı ile karşılaştı! Barış Terkoğlu anlatıyor…' başlıklı videoyu ben paylaştım. Söz konusu video bana aittir. Video içerisinde anlatmış olduğunuz hususlara ilişkin edindiğim bilgileri hangi kaynaklardan edindiğimi anayasal güvence ve basın kanunu hükümleri gereği paylaşmak istemiyorum. Zira bir gazeteci bilgi kaynağını açıklaması halinde mesleğini devam ettiremez.

Bana sormuş olduğunuz video paylaşımına konu olaylara ilişkin olarak daha sonra sosyal medya siteleri üzerinden gördüğüm kadarı ile bir kaç haber daha yapıldığına şahit oldum. Söz konusu haberlerin içerikleri ile benim paylaşmış olduğum metin arasında herhangi bir farklılık olmadığını hatta diğer haberlerin benim paylaşımdan daha detaylı bir içerik olduğunu gördüm. Avukatlarım aracılığıyla dosyaya sunacağım Twitter (X) uygulaması üzerinden yapılan paylaşımda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir gazeteciye konu ile ilgili açıklama yapmış, yaptığım haber tamamen doğrulanmış hatta konu ile ilgili HSK'ya bildirimde bulunulduğu söylenmiş, benim verdiğim bilgilerden daha detaylı bilgiler sunmuştur. Ayrıca en yukarıda bahsettiğim videoyu paylaştıktan sonra yine sosyal medya uygulamam üzerinden gördüğüm kadarı ile yapılan diğer haberler ile benim yapmış olduğum haberin doğru olduğunu teyit etmek için bunun üzerine yeniden bir tweet attım bu tweetimde de görülen halde dosyaya sunacağım.

Yukarıda belirttiğim gibi tarafıma isnat edilen yapmış olduğum paylaşımların içeriği hakkında herhangi bir yanıltıcı şeyler olmadığını düşünüyorum. Yapmış olduğum haberin arkasındayım. Sayın savcılığın kaçma şüphem olduğuna dair bir kanaati var ise veya yapılan haberin yanıltıcı olduğu kanaati hasıl ise tutuklama tedbirlerini kabul ediyorum, adli kontrol talebim yoktur. Bu sebeple üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Meslektaşları ve sevenleri karşıladı

Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda karar verdi.

Serbest bırakılmasının ardından meslektaşları ve sevenleri, Terkoğlu'nu adliye önünde karşıladı.