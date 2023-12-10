Gazeteci Ayşenur Arslan'a hakaret suçunda ceza verilmedi

İZMİR 51'inci Asliye Ceza Mahkemesi, sosyal medya üzerinden gazeteci Ayşenur Arslan'a yönelik 'Ayşenur git o ismini değiştir çünkü ismin bile yüzüne nur getirmemiş nursuz pislik' yorumuna hakaret suçunun, haksız bir fiile tepki olarak işlendiği gerekçesiyle ceza vermedi.

Olay, 2020 yılında meydana geldi. Gazeteci Ayşenur Arslan, televizyon programının bir bölümünde "Hemen gözleri dışarıya çevirirler. Pençe harekatı… Kuzey Irak'a bomba atmışız. Ben bu pençe harekatlarını, kartal harekatlarını, şahin harekatlarını ne derseniz onun adına son yirmi senede herhalde 8 bin defa falan okumuşumdur. Sanki yerle yeksan edilmiş gibi davranırlar hiç de öyle olmadığı ortaya çıkar. Ben utanıyorum biliyor musunuz? Televizyoncu olarak gazeteci olarak her gün televizyonda bunları son dakika olarak görünce utanıyorum. Doğru değil bunlar ya" ifadelerini kullandı.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Arslan'ın cümleleri başka bir televizyon kanalındaki programda tartışıldı. Aynı yayın, kanalın sosyal medya hesabından 'Ayşenur Arslan Mehmetçiğin operasyonundan utanıyormuş' başlığıyla da paylaşıldı. İddiaya göre İzmir'de yaşayan A.K., sosyal medyadaki bu paylaşımın altına, 'Ayşenur git o ismini değiştir çünkü ismin bile yüzüne nur getirmemiş nursuz pislik' yorumunda bulundu. Arslan, avukatı aracılığıyla A.K.'den şikayetçi olurken, İzmir 51'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'CEZA VERİLMESİNE YER YOK'

Hakim, söz konusu videonun 'Ayşenur Arslan Mehmetçiğin operasyonundan utanıyormuş' şeklindeki başlıkla sunulmuş olması dikkate alındığında sanığın, paylaşımını haksız tahrik saikine bağlı olarak gerçekleştirdiğine vurgu yaptı. Hakim, katılanın konuşma içeriği ve sanığın buna yönelik paylaşımı dikkate alındığında sanığa ceza verilmesinin hak ve nesafet ölçülerine aykırı düşeceğinin altını çizdi. Sanığın savunmasının sırf suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşıldığına vurgu yapan hakim, haksız tahrik nedeniyle sanığa ceza verilmesine yer olmadığına kanaat getirip ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Kararı değerlendiren A.K.'nin avukatı Oğuzhan Bizkevelci, "Sayın mahkeme vermiş olduğu kararıyla halkı haksız şekilde tahrik eden kişilerin bunun üzerinden maddi menfaat elde etmesinin önünü tıkamıştır" dedi.