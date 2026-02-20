Haberler

Alican Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı yanıltıcı bilgi yayma suçlarından gözaltına alınan gazeteci Alican Uludağ, tutuklandı. İstanbul Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan Uludağ, suçlamalarla bağlantılı olarak tutuklama kararı alındı.

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alican Uludağ tutuklandı."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan gazeteci Uludağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Uludağ, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifade veren Uludağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe, Uludağ'ın üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gazeteci Alican Uludağ'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı bazı paylaşımlarla ilgili "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Uludağ, soruşturma kapsamında dün akşam Ankara'da gözaltına alınmıştı.

