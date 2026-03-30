Gazeteci Alican Uludağ'a Tutuklama Talebi

Gazeteci Alican Uludağ, Cumhurbaşkanına hakaret ve hükümeti alenen aşağılama iddialarıyla mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Gazeteci Alican Uludağ hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' iddiasıyla İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Ankara'da gözaltına alındıktan sonra, İstanbul'a götürülen Uludağ, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerden sonra, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uludağ çıkarıldığı mahkemece 20 Şubat'ta tutuklandı. Uludağ hakkında 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' iddiasıyla İstanbul 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
