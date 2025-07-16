GAÜN'de 15 Temmuz İçin Resim Sergisi Açıldı

GAÜN'de 15 Temmuz İçin Resim Sergisi Açıldı
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Gaziantep Üniversitesi Tasarım Topluluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen sergide, öğrencilerin hazırladığı 15 eser yer aldı. Sergi, darbe girişimi ve milletin direnişini sanatsal bir dille yansıttı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tasarım Topluluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

GAÜN Merkezi Yemekhane önünde açılan sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz'u konu alan 15 eser yer aldı.

Sergide, darbe girişimi sırasında yaşananlar ile milletin gösterdiği direniş, sanatsal bir bakış açısıyla ele alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
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