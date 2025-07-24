Garanti BBVA'nın Genç Konserleri'nde Blood Red Shoes Ziyaretçilerini Bekliyor

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İngiliz müzik grubu Blood Red Shoes, 2 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak. Indie rock ve alternatif rock türlerinde eserler veren grup, sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.

Garanti BBVA'nın hazırladığı "Genç Konserleri" kapsamında İngiliz müzik grubu "Blood Red Shoes" 2 Ekim'de Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

"It's Getting Boring by the Sea", "Cold", "Light It Up" ve "I Wish I Was Someone Better" adlı parçalara imza atan grup Laura Mary Carter ve Steven Ansell'den oluşuyor.

Indie rock, garage rock, noise pop ve alternatif rock türlerinde müzikal kimlik oluşturan grup sahne performanslarıyla da dikkati çekiyor.

Konsere ilişkin detaylı bilgi ve biletler için "passo.com.tr" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
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