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Garajda çıkan yangın otomobile sıçradı; 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi

Garajda çıkan yangın otomobile sıçradı; 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi
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BOLU’da bir binanın alt katındaki garajda bulunan kompresörde çıkan yangın, park halindeki otomobile sıçradı.

BOLU'da bir binanın alt katındaki garajda bulunan kompresörde çıkan yangın, park halindeki otomobile sıçradı. Aracını söndürmeye çalışan S.T. elinden yaralandı, 2 kişi de dumandan etkilendi.

Sümer Mahallesi Sema Sokak'ta saat 10.00 sıralarında bir apartmanın alt katındaki garajda kompresörün alev almasıyla yangın çıktı. Alevler garajın önünde park halindeki 14 AAG 064 plakalı otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan otomobilini söndürmeye çalışan S.T.'nin elinde yanıklar oluşurken, apartmanda oturan 2 kişi de dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürülürken, araçta hasar oluştu. Dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta müdahale edildi. S.T., ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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