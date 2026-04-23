Albüm: Çin'de Çöl Arazilerini Ağaçlandırma Kampanyasına 30.000'den Fazla Gönüllü Katıldı

Çin'in Gansu eyaletine bağlı Minqin ilçesinde, çölleşmeyle mücadele amacıyla düzenlenen ağaç dikme kampanyasına 30.000'den fazla gönüllü katıldı ve 1 milyondan fazla fidan dikildi.

MİNQİN, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Minqin ilçesinde yürütülen ağaç dikme kampanyasına on binlerce gönüllü destek verdi.

Ülkenin en büyük üçüncü ve dördüncü çölleri olan Badain Jaran ile Tengger arasında yer alan ilçenin yüzde 94'ü çöl ve çölleşmiş arazilerden oluşuyor. Bu coğrafi yapı nedeniyle bölge, Çin'deki başlıca kum fırtınası kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Zorlu yaşam koşulları ve çölleşmeyle mücadelede karşılaşılan güçlüklerle mücadele eden ilçe, 2024'ten bu yana çok sayıda ağaçlandırma kampanyası başlattı. Ülkenin dört bir yanından gelen 30.000'den fazla gönüllü, ilçedeki Zhonglin ekolojik kamu yararı orman üssünde ağaç dikim çalışmalarına katıldı.

Gönüllüler, bugüne kadar saksaul gibi kuraklığa dayanıklı 1 milyondan fazla fidan dikerek sarı kumları yeşile dönüştürme çalışmalarına katkı sağladı.

Kaynak: Xinhua
