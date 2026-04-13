Ganos Dağı'nda karaca ve domuz sürüsü görüntülendi

Tekirdağ'da Ganos Dağı'na kurulan fotokapanlarla yaban hayatı gözlemlendi. 3 karaca ve bir domuz sürüsü doğal ortamlarında kaydedildi.

TEKİRDAĞ'da yaban hayatı gözlemlemek için Ganos Dağı'na kurulan fotokapanlarla karaca ile yaban domuzu sürüsü görüntülendi.

Yaban hayatını gözlemlemek amacıyla hayvanseverler tarafından Ganos Dağı'ndaki ormana kurulan fotokapana yansıyan görüntülerde, 3 karacanın dolaştığı görüldü. Doğal ortamlarında görüntülenen karacaların bir süre bölgede hareket ettiği görüntülerde yer aldı. Gece kaydedilen diğer görüntüde ise domuz sürüsünün ormanda toplu halde ilerlediği görüldü. Sürünün belirli bir süre aynı güzergahı takip ettiği, ardından yine aynı yolu kullanıp geri döndüğü gözlemlendi. Domuzların sayıca fazla olması ve birlikte hareket etmesi, bölgedeki yaban hayatının yoğunluğunu ortaya koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
