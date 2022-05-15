Ganj Nehrinin ana kollarından Yamuna, can çekişiyor - Haberler

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Ganj Nehrinin ana kollarından Yamuna, can çekişiyor

AA - Amarjeet Kumar Singh - Güncel
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Hindularca kutsal sayılan Ganj Nehrinin ana kollarından biri olan Yamuna Nehri, çevre kirliliğiyle boğuşuyor.

Hindularca kutsal sayılan Ganj Nehrinin ana kollarından biri olan Yamuna Nehri, çevre kirliliğiyle boğuşuyor. Kutsal anlamının yanında bölgede yaşan insanlar için önemli bir yaşam kaynağı da olan nehir, endüstriyel atıklar dolayısıyla her geçen gün daha da kirlenmekte. Yamuna Nehri, dünyanın en kirli nehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

AA / Amarjeet Kumar Singh - Güncel

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