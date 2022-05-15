Ganj Nehrinin ana kollarından Yamuna, can çekişiyor - Haberler

Hindularca kutsal sayılan Ganj Nehrinin ana kollarından biri olan Yamuna Nehri, çevre kirliliğiyle boğuşuyor. Kutsal anlamının yanında bölgede yaşan insanlar için önemli bir yaşam kaynağı da olan nehir, endüstriyel atıklar dolayısıyla her geçen gün daha da kirlenmekte. Yamuna Nehri, dünyanın en kirli nehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.